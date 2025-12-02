الباعور يلتقي سفير روسيا لمناقشة آفاق «الشراكة المستدامة»

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، حيدر أغانين.

وبحث الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الطاهر الباعور حرص الحكومة الليبية على تعزيز الشراكة مع روسيا لدعم مسارات التنمية وترسيخ الاستقرار في البلاد.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تقييم مستجدات الأوضاع الداخلية في ليبيا.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور الثنائي واستمرار التنسيق المشترك لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.

وتشهد ليبيا منذ سنوات مساعٍ متواصلة لتعزيز علاقاتها الدولية بهدف دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتعتبر روسيا شريكًا مهمًا في المنطقة، حيث سبق أن شاركت في عدة مبادرات سياسية واقتصادية لدعم ليبيا بعد انتهاء النزاعات المسلحة.

