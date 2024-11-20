«الباعور» يلتقي سفیر أثيوبيا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفیر جمهورية أثيوبيا الاتحادية لدى ليبيا حسن ابراهیم موسی.

استعرض اللقاء سير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والعلاقات بينهما وسُبل العمل سوياً على استثمار نتائج الزيارة الرسّمية التي قام بها دولة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبه إلى اديس ابابا خلال الأشهر الماضية، والتي نتج عنها إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة في مختلف المجالات بين مؤسسات البلدين، كذلك العمل على توقيع المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وتم التطرق في هذا اللقاء الى فتح خط جوي مباشر للخطوط الإثيوبية إلى المدن الليبية، وناقش الجانبان تبادل الزيارات من خلال وفود وزارية عالية المستوى، وذلك من أجل الوقوف على استئناف أعمال اللجنة المشتركة والعمل على إعادة افتتاح السفارة الأثيوبية من العاصمة طرابلس.

وأبلغ الباعور سفير اثيوبيا بأن وفداً فنياً من الخبراء ومدراء شركات استثمارية ليبية في صدد زيارة أديس أبابا لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.