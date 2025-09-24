الباعور يلتقي مسؤول بمنظمة «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» في نيويورك

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، لقاءً ثنائياً مع الدكتور روبرت فلويد، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO)، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه نشاطات منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والجهود التي تبذلها المنظمة للتحقق من التزام الدول الأطراف غير الحائزة لأسلحة نووية بمعاهدة عدم الانتشار.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والمنظمة، بما في ذلك التعاون المستقبلي في هذا المجال.