«الباعور» يلتقي مندوب ليبيا بـ«جامعة الدول العربية»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والقائم بالأعمال السفارة في القاهرة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

تم خلال اللقاء مناقشة سير عمل السفارة والمندوبية، واستعراض التحديات التي تواجههما، كذلك أوضاع الجالية الليبية في مصر. حيث أعرب الباعور على ضرورة تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة لليبيين المقيمين هناك، والعمل على تلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع تطلعاتهم.

كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم التعاون والتنسيق بين البلدين.