«الباعور» يلتقي نظيره الصربي لمناقشة القضايا الإقليمية

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، لقاءً ثنائياً مع ماركو دوريك، وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وصربيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا، حيث استعرض الوزير الباعور جهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، وخطواتها نحو توحيد المؤسسات الوطنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق، دعماً للعلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.