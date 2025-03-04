«الباعور» يلتقي وزراء خارجية سوريا ولبنان وقطر

على هامش أعمال “القمة العربية الطارئة”، عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعا مع وزراء خارجية سوريا “أحمد الشيباني” ولبنان “يوسف رجى”، ووزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور “محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي”.

وجرى خلال المشاورات “تبادل وجهات النظر حول أبرز المحاور والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة بما يعزز التعاون بين الدول الشقيقة ويخدم المصالح المشتركة”.