«الباعور» يلتقي وزير الخارجية الموريتاني

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك؛ على هامش الاجتماع الوزاري لمؤتمر التيكاد.

وتم خلال اللقاء “مناقشة سبل التعاون في الاتحاد الافريقي ودول اتحاد المغرب العربي والاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك في المحافل الدولية”.

هذا وكان وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، شارك في العاصمة اليابانية طوكيو، في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد” المنعقد يومي 24 و25 أغسطس الجاري، تحت عنوان “المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة”.

#طوكيو | التقى السيد الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع وزير الخارجية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤