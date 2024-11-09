«الباعور» يلتقي وزير خارجية روسيا في سوتشي



التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

كما ناقش اللقاء الوضع الراهن في المنطقة، مع التركيز على التطورات الأخيرة في لبنان وقطاع غزة، وشدد الجانبان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا، وذلك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأعرب الباعور عن تقدير ليبيا للعلاقات التاريخية الوثيقة مع روسيا، مؤكداً حرص ليبيا على تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن دعم بلاده لجهود ليبيا في تحقيق الاستقرار.