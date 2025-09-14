الباعور يمثل ليبيا باجتماع «وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية» في الدوحة

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بعد ظهر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في الاجتماع المغلق لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة مشروع البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها غداً الاثنين 15 سبتمبر 2025.

وجاءت مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع ضمن حرصها على تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك، وتوحيد الموقف المتضامن مع دولة قطر في مواجهة العدوان الغاشم وغير المسبوق الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي.

وأكدت ليبيا من خلال حضورها على وقوفها صفاً واحداً إلى جانب دولة قطر في الدفاع عن سيادتها وحقها في حماية أمنها واستقرارها.