الباعور يمثل ليبيا في اجتماعات مجموعة الـ77 والصين ويؤكد على ضرورة إصلاح النظام الدولي

ألقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الأربعاء 24 سبتمبر 2025، كلمة دولة ليبيا أمام الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ77 والصين.

وفي مستهل كلمته، أعرب الباعور عن امتنان ليبيا لجمهورية العراق الشقيقة على رئاستها الحكيمة للمجموعة خلال عام 2025 وجهودها في قيادة العمل وتنظيم الاجتماع.

وشدد على أن التعددية ليست خيارًا بل ضرورة لضمان السلم والتنمية والعدالة، مشيرًا إلى أن تجارب العقود الماضية أثبتت أن التحديات العالمية لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها.

وأبرز عدة أولويات منها إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر شمولاً وعدالة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال برامج عملية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودعم الدول الخارجة من النزاعات، ومنها ليبيا التي تسعى لترسيخ الاستقرار وإعادة الإعمار. وأكد على ضرورة شراكات دولية عادلة وشفافة، بعيدة عن الازدواجية والتسييس، مع التمسك بالقانون الدولي واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتراف بحق كل دولة في اختيار مساراتها التنموية وفقًا لأولوياتها الوطنية.

كما نوّه إلى أن ليبيا ماضية رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها في بناء دولة مدنية ديمقراطية، تعزز المصالحة الوطنية، وتوحد مؤسساتها، وتضع التنمية المستدامة في صلب جهودها من أجل حاضر مستقر ومستقبل واعد.

ودعا إلى إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، ليعكس الواقع الدولي الجديد ويمنح بلدان الجنوب تمثيلاً منصفًا وصوتًا مؤثرًا.

واختتم كلمته بتجديد التزام ليبيا الراسخ بمبادئ مجموعة الـ77 والصين، واستعدادها للعمل مع جميع الشركاء لترسيخ التعددية كإطار جامع يعزز التنمية المستدامة ويرفع أولويات بلدان الجنوب إلى المكانة التي تستحقها.