«الباعور» يناقش القضايا المتعلقة بحماية الأطفال

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وتناول اللقاء “مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بحماية الأطفال في ليبيا أثناء الصراع”.

وأعرب الباعور، “عن أهمية التعاون المشترك في تقديم الحقائق حول وضع الأطفال ومدى تأثرهم بسبب الصراعات، وعكس هذه الحقائق في تقارير الأمين العام بشكل يتلائم مع الواقع”.

وأشار إلى أن “الأرقام المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال لا تزال منخفضة مقارنةً بحالات أخرى في مناطق النزاع في العالم”.

كما أشار إلى “التحديات التي تواجه الأطفال المهاجرين والذين يقعون ضحية عصابات الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة”، لافتا إلى أن “المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات”.

واتفق الجانبان “على العمل سوياً لوضع آليات وقائية من شأنها تحسين وضع الأطفال وضمان حمايتهم، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة”.