«الباعور» يناقش خطط تطوير الأداء والعمل خلال العام الجديد

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم اجتماعًا موسعًا ضم مدراء الإدارات السياسية والفنية ومدراء المكاتب بالوزارة، وذلك لمناقشة خطط تطوير الأداء والعمل خلال العام الجديد.



وركّز الاجتماع على “معالجة المختنقات وتحسين آليات سير العمل الداخلي، بهدف تعزيز كفاءة الوزارة والارتقاء بخدماتها”.

وناقش الاجتماع “عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج، مع التركيز على تسهيل الإجراءات القنصلية للجاليات الليبية وتعزيز قنوات التواصل مع السفارات والقنصليات لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية”.

كما استعرض الاجتماع تقييم الأداء الإداري والدبلوماسي خلال العام الماضي، مع تحديد أولويات العمل للعام الجاري، بما يحقق تطلعات الدولة الليبية في المجالات السياسية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة التزام الإدارات بتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات تُعزز من مكانتنا بالمحافل الإقليمية والدولية.