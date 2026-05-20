الباعور يهنئ «وزير الخارجية العراقي» بتجديد الثقة البرلمانية

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، اتصالًا هاتفيًا مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق.

وخلال الاتصال، قدّم الطاهر الباعور تهانيه إلى معالي فؤاد حسين بمناسبة تجديد مجلس النواب العراقي الثقة به، متمنيًا له التوفيق والسداد في مواصلة أداء مهامه الرسمية.

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وفي ختام الاتصال، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين.