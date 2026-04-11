الباعور يواصل استقبال الوفود الإفريقية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، بمطار معيتيقة الدولي، كلا من وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج الشيخ نيانغ، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية غامبيا لامين جبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الوزيرين في حفل إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، المقرر إقامته اليوم السبت في العاصمة الليبية طرابلس.

وتعكس هذه الخطوة الحضور الدبلوماسي الأفريقي في الحدث الإقليمي، في ظل جهود تعزيز التعاون بين دول تجمع الساحل والصحراء، ودعم مسارات العمل المشترك في القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء.

ويعد تجمع دول الساحل والصحراء أحد الأطر الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات الأمن والتنمية والتكامل الاقتصادي، وتشكل إعادة افتتاح مقره في طرابلس خطوة تعكس عودة النشاط الدبلوماسي للمؤسسات الإقليمية داخل ليبيا ودورها في الفضاء الأفريقي.