«الباعور» يواصل لقاءاته واجتماعاته بمدينة نيويورك

على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة الأمم المتحدة، شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 77 والصين الذي ترأسته جمهورية أوغندا، تحت شعار “معالجة التحديات لدعم التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030م “.

وأشار الباعور في كلمته، “إلى التحديات التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، حيث بادرت حكومة الوحدة الوطنية في تفعيل برامج أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتبني برنامج عودة الحياة للتنمية والإعمار، الذي شمل تنفيذ وتفعيل عددا من المشروعات في مختلف القطاعات، وفي ذات السياق أعرب عن دعم ليبيا والتزامها بمبادئ المجموعة والأهداف التي تأسست عليها والاستعداد الكامل لمواصلة العمل على الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة بين دول الجنوب بما يحقق التنمية والرفاهية لشعوبنا”.

والتقى الطاهر الباعور، مع وزير خارجية تشاد عبدالرحمن غلام الله، على هامش الدورة 79 لجمعية الامم المتحدة.

وناقش اللقاء “أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ف عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها العمل على عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى مقرها الأصلي طرابلس، بعد عملها لأكثر من عقد في العاصمة التشادية أنجامينا”.

وبحث الجانبان “أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد، وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار مهامها في ظروف ملائمة”.

كما شارك الطاهر الباعور، في الاجتماع الوزاري الطارئ المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة الأمم المتحدة.

ونتج عن الاجتماع “إصدار بيان مشترك يدين بشدة استمرار جرائم الاحتلال، وتصعيد وتيرة عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، والأراضي اللبنانية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الخسائر الفادحة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والخسائر الاقتصادية والدمار في الممتلكات والبنية التحتية والمدنية”.

كما دعى البيان “مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً على أن مدينة القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين”.