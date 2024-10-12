«الباعور» يودّع الرئيس الموريتاني في مطار معيتيقة

بعد انتهاء الزيارة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي إلى العاصمة طرابلس، قام وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بتوديع رئيس جمهورية موريتانيا والوفد المرافق له، وكذلك موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مطار معيتيقة الدولي.

هذا وجاءت هذه الزيارة في إطار “تعزيز علاقات التعاون من خلال دعم الإتحاد الأفريقي المتواصل لليبيا في الملفات الهامة ومنها المصالحة الوطنية والاستقرار“.

– بعد انتهاء الزيارة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي إلى العاصمة #طرابلس، قام مساء اليوم السيد الطاهر الباعور، بتوديع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الجمعة، ١١ أكتوبر ٢٠٢٤