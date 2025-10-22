الباعور يودّع السفير البريطاني ويشيد بدوره في دعم العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مارتن لونغدن، سفير المملكة المتحدة لدى دولة ليبيا، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، ومناقشة عمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، إلى جانب بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في دعم جهود الاستقرار في ليبيا.

وثمن الباعور الجهود التي بذلها السفير لونغدن خلال فترة عمله، معربًا عن تقديره لإسهاماته في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الباعور درعًا تذكاريًا باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى سفير المملكة المتحدة، تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.