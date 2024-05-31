«الباعور» يُؤكد أهمية تضافر الجهود لإيقاف الحرب على غزة

أكد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، “على أهمية العمل ودعم كافة الجهود لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وخلال مشاركته أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني في دورته العاشرة المنعقد في العاصمة الصينية بكين، أشاد الباعور، “بالموقف الصيني الداعم للشعب الفلسطيني”.

هذا وناقش المنتدى آليات العمل المشترك وسُبل تفعيل التعاون بينهم، بالإضافة إلى توقيع في ختام أعمال المنتدى على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.