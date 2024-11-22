«الباعور» يُؤكد على مشاركة دولة ليبيا في منتدى حوار المتوسط

أكد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور على مشاركته وتمثيل الوفد الليبي في “منتدى حوار المتوسط لبلدان البحر المتوسط” والذي سيعقد في العاصمة الإيطالية روما على المستوى الوزاري نهاية نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة ليبيا جيانلوكا ألبريني.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، فقد أكد الجانبان على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أشاد السفير بمخرجات منتدى الأعمال الليبي الإيطالي، الذي عُقد في طرابلس أكتوبر الماضي، حيث نقل خلال اللقاء امتنان وتقدير رئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لنجاح هذا المنتدى.