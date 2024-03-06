«الباعور» يُجري مباحثات مكثفة على هامش اجتماع الجامعة العربية

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سلسلة من المباحثات المكثفة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(161) لمجلس جامعة الدول العربية‬⁩ على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

والتقى الباعور عقب وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، مع وزير خارجية دولة الكويت عبد الله علي اليحيا، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين.

وأكد وزير الخارجية بالإنابة أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة في عدد من المجالات ومنها الطاقة.

وناقش اللقاء أيضاً المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.

وفي ذات السياق أيضاً، التقى وزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور مع وزير خارجية جمهورية السودان المكلف علي الصادق علي، واستعرض معه تطورات الأوضاع في السودان خاصة في ظل نتائج الزيارات الرسمية للوفود رفيعة المستوي من جمهورية السودان إلى ليبيا وسبل دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وصولاً لتحقيق السلام فيها.

من جانبه ثمن الوزير السوداني جهود حكومة الوحدة الوطنية في مساندة الشعب السوداني في ظل الظروف الراهنة؛ بما يسهم في تعزيز الامن الاستقرار في البلدين.

والتقى الباعور أيضاً، مع وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب له عن شكره على مجهوداته المبذولة نحو تطوير العلاقات بين ليبيا والمغرب.

كما تناول اللقاء أيضاً آليات تفعيل اتحاد المغرب العربي وزيادة التنسيق المباشر في قضايا المنطقة.

وضمن سلسلة مباحثاته، التقى الباعور مع وزير خارجية جمهورية موريتانيا ورئيس الدورة الحالية في جامعة الدول العربية محمد سالم ولد مرزوق.

وبحث اللقاء دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل التعاون لإنجاح رئاسة موريتانيا لهذه الدورة وتقديم المساندة لها، وكذلك البدء في التحضير لزيارة الرئيس الموريتاني إلى ليبيا قريبا.