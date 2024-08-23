«الباعور» يُحري مباحثات في اليابان

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، زيارة رسمية إلى اليابان، التقى في مستهلها مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا بمقر الوزارة في العاصمة طوكيو.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد رحبت كاميكاوا بزيارة الباعور وبتقدم التعاون المحرز على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة التعاون في مختلف المجالات ومنها تنمية الموارد البشرية والتدريب، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين دولة ليبيا واليابان.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع والقضايا على الساحة الإقليمية والدولية من أهمها قضية فلسطين وإصلاح مجلس الأمن.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق و التشاور المشترك بين الجانبين لتحقيق أهداف البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.