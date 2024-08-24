«الباعور» يُشارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في العاصمة اليابانية طوكيو، في الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد” المنعقد يومي 24 و25 أغسطس الجاري، تحت عنوان “المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة”.



وأفاد المكتب الإعلامي للخارجية الليبية، بأن هذا الاجتماع يأتي للتحضير للقمة “الأفريقية اليابانية” التي ستعقد في اليابان ربيع السنة القادمة 2025م.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل للشراكة بين أفريقيا واليابان بما يساهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وبشكل يتفق مع أجندة الاتحاد الأفريقي رؤية 2063م وخطة 2030م للتنمية المستدامة، إلى جانب خلق حلول متطورة للقضايا العالمية التي تؤثر على أفريقيا بشكل خاص.

وتناولت كلمة الباعور الاستفادة من الخبرات اليابانية في التعليم وبناء القدرات البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي كما تطرق إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية في مجال التنمية المستدامة والتي انطلقت بمشروع عودة الحياة؛ وفي ختام كلمته شكر دوله اليابان على دعمها الاستقرار في ليبيا.