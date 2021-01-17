الباكستان.. الباكستانيون والأتراك «أمة واحدة» في دولتين

قائد القوات الجوية الباكستانية مجاهد أنور خان اعتبر العلاقات بين بلاده وتركيا أنها لا مثيل لها بين الدول، وأن الباكستانيين والأتراك هم في الأصل “أمة واحدة في دولتين”.

وأضاف أن البلدين الشقيقين تجمعهما مصالح مشتركة إضافة إلى الروابط الدينية والثقافية المشتركة، ولفت إلى ضرورة العمل على استمرار هذه العلاقات بين الأجيال القادمة في البلدين.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب تركيا فيما يتعلق بقضية قبرص والتحديات الأمنية الأخرى في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين للتغلب على هذه التحديات وأن تنظيمي العمال الكردستاني وداعش يمثلان تهديدا مباشرا لتركيا، وأن باكستان تواجه تحديات مماثلة على حدودها. وفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأوضح أن تركيا وباكستان لديهما رؤية مشتركة لإرساء دعائم الاستقرار والسلام بالمنطقة وخاصة بالدول الإسلامية، وأن الدعم الكبير الذي تقدمه تركيا لأذربيجان خير دليل على ذلك.