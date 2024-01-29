البحباح: لم تصدر أي أوامر إخلاء للمنازل في زليتن

نفى رئيس لجنة الأزمة بالمجلس البلدي زليتن الدكتور مصطفى البحباح، صدور أي أوامر من المجلس بإخلاء المنازل في الاماكن المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وقال البحباح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ، إن الاخلاء كان طوعيا من بعض المواطنين، نتيجة تضرر منازلهم وحدوث انشقاقات وانهيار بعض الجدران وانتشار البعوض والحشرات، بسبب تراكم المياه في مستنقعات وبرك كبيرة اختلطت معها مياه الصرف الصحي.

وبحسب البحباح، فإن ارتفاع منسوب المياه ازداد قطره ليصل إلى قرابة 40 كيلومترا، وظهرت المياه في الطوابق السفلية للعمارات السكنية على الطريق الساحلي.