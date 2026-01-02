«البحث الجنائي» يُحرر سيدة سودانية ويضبط متورطين بواقعة اختطاف في الكفرة

حرر جهاز البحث الجنائي فرع الكفرة سيدةً سودانيةَ الجنسية بعد تعرضها للاختطاف والاعتداء داخل قراج، نفذه أربعة أشخاص مجهولو الهوية ترافقهم امرأة سودانية، وذلك عقب بلاغٍ تقدمت به الضحية إلى الجهات المختصة.

وباشر جهاز البحث الجنائي، عبر مكتب التحري والقبض، إجراءات البحث فور تلقي البلاغ، وحدد موقع القراج المستهدف، ثم نفذ مداهمة أمنية أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص من الجنسية الليبية، إلى جانب المرأة السودانية التي كانت ضمن المجموعة المتورطة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط سلاحٍ ناري من نوع FN، وعبوات خمور محلية، وسوائل لاقبي، إضافة إلى مستلزمات مشبوهة وأكياسٍ فارغة لخمور مستوردة، ما عزز الاشتباه في تورط المجموعة في أنشطة إجرامية أخرى.

واقتاد جهاز البحث الجنائي المتهمين إلى مقر فرع الكفرة، وبوشر الاستدلال معهم، وأودعوا الحجز القانوني، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة بالكفرة للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعكس هذا التدخل الأمني سرعة استجابة الأجهزة المختصة لبلاغات المواطنين، وأهمية الدور الذي يؤديه جهاز البحث الجنائي في حماية الأفراد، وملاحقة مرتكبي الجرائم، وتعزيز الشعور بالأمن داخل المدينة.