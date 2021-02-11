البحث الجنائي طرابلس يقبض على «الجار اللص»

واقعة تشابه حد كبير للقصة المعروفة الجار اللص و بصيرة الأعمى التي قام فيها الجار بسرقة جاره ليتمكن الاخير باسترجاع ماله بحكمة و ذكاء.

ذكرت مديرية أمن طرابلس قضية سرقة تورط فيها جار في سرقة منزل جاره في منطقة حي الأندلس في طرابلس شهر يناير الماضي.

بعد أن تسلل اللص لمنزل جاره مستخدما العنف على الأبواب لكي يتمكن إقتحامها م تمكن من الدخول.

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة سابقاً مبلغاً عن اختفاء مبالغ مالية و أجهزة هواتف نقالة، من منزله.

ولم يوجه المجني عليه اتهاما إلى أحد، لكن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تمكنت بعد إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة من معرفة هوية الجاني و التثبت منه ليتم ضبطه و شريكه و استرجاع المسروقات منهما ، بعد الاستدلال معهما و اعترافهم بما نسب اليهم من تهم، و اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلو للقضاء.