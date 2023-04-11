البحث الجنائي طرابلس يكشف ملابسات سرقة اسطوانات غاز

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس، ملابسات سرقة 105 اسطوانة غاز من إحدى المستودعات مقيدة ضد مجهول.

ويأتي ذلك على خلفية البلاغ المرفوع بنشرة الجرائم اليومية بشأن واقعة سرقة عدد 105 إسطوانة غاز من داخل مستودع المشتكي الكائن بمنطقة الدريبي والتي حصلت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وباشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس موضوع البلاغ، ومن خلال التحري وجمع المعلومات؛ توصل أعضاء المكتب إلى معلومات تفيد بأن جزء من الإسطوانات وعددها 30 إسطوانة بحوزة أحد الأشخاص على متن مركبته الآلية نوع ستروين اللون أبيض، وتم ضبطه من قبل أعضاء المكتب على متن المركبة؛ وبالاستدلال معه داخل المكتب أفاد بأنه قد استأجره شخص نيجيري الجنسية يعمل داخل المستودع وقام بنقل الإسطوانات على عدة مراحل.

وتم استرجاع المسروقات واتخذت كافة الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم رفقة المسروقات والمركبة كمبرزة جرمية إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.