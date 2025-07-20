البحث الجنائي يضبط متورطين بقضية سرقة في طرابلس

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي من ضبط عدد من المتورطين في قضايا سرقة وخيانة أمانة، وذلك بعد سلسلة من التحريات الدقيقة وجمع الاستدلالات، ما أسفر عن استرجاع المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة.

ففي الواقعة الأولى، تلقى المكتب بلاغاً حول سرقة مبلغ مالي قدره أربعة عشر ألف دينار ليبي من داخل محل لبيع الإطارات المستعملة، وباشرت الجهات المختصة إجراءات التحري، والتي أفضت إلى تحديد هوية الفاعل وضبطه. وخلال الاستدلال معه، أقرّ بجريمته، وتمكن عناصر المكتب من استرجاع الجزء الأكبر من المبلغ المسروق، قبل أن يُحال مع المبلغ إلى مركز شرطة الفرناج بحكم الاختصاص.

أما في واقعة منفصلة تتعلق بجريمة خيانة أمانة، فقد جرى الإبلاغ عن استحواذ أحد الأشخاص على مركبة تعود ملكيتها لإحدى المواطنات، كانت قد سُلّمت له مؤقتاً. وبعد التحري وجمع المعلومات، تم ضبط المشتبه به واسترجاع المركبة محل الشكوى، وتمت إحالته إلى مركز شرطة الهضبة، والذي بدوره أحاله إلى النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأجهزة الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز ثقة المواطنين في جهات إنفاذ القانون.