البحث الجنائي يضبط مروّج مخدرات في درنة ويصادر كميات من الحشيش وأدوات تعاطٍ

تمكّن جهاز البحث الجنائي– فرع درنة من ضبط أحد مروّجي المخدرات خلال عملية أمنية محكمة، نُفذت بإشراف مباشر من رئيس الجهاز اللواء أحمد الشامخ، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وجاءت العملية بناءً على معلومات دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بمادة الحشيش المخدّرة، حيث باشرت فرق التحريات التابعة للجهاز في درنة عمليات الرصد والتعقّب، لتتمكن في مساء اليوم ذاته من تحديد موقع المشتبه به وضبطه أثناء خروجه.

وخلال التفتيش الاحترازي، عُثر بحوزة المتهم على قطعة متوسطة الحجم من مادة الحشيش، ليتم الاستدلال معه تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت لاحق، أسفر تفتيش دقيق عن ضبط كميات إضافية من المخدرات، شملت قطعتين كبيرتين، وقِطعًا صغيرة، بالإضافة إلى أدوات يُشتبه في استخدامها للتعاطي، من بينها برطمان وسكّين وقطعة رخام مخصصة لتقطيع المواد المخدرة.

وتم تحريز المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.