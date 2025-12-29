البحث الجنائي يطيح بمشتبه في سرقة مالية خلال وقت قياسي



تمكن جهاز البحث الجنائي فرع الجبل الأخضر من كشف ملابسات قضية سرقة مبلغ مالي من أحد المحال التجارية، وذلك بعد تلقيه بلاغًا من أحد المواطنين في المنطقة.

وعلى الفور، باشرت فرق التحريات عملها الميداني، حيث قامت بجمع المعلومات وتحليل الأدلة المتوفرة. وتوصلت من خلال التحقيقات الأولية إلى هوية الجاني، مما دفعها إلى إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم في وقت قياسي.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نُسب إليه من تهم سرقة المبلغ المالي، ما ساعد في تسريع الإجراءات القانونية. وأكدت إدارة جهاز البحث الجنائي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني وفقًا للقانون المعمول به.