البحث الجنائي يُحبط إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات في درنة

تمكن جهاز البحث الجنائي فرع درنة من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات، في عملية نوعية تعكس مستوى عالٍ من المهنية والالتزام بتطبيق القانون.

وجاءت هذه العملية تنفيذاً لتعليمات مباشرة من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، حيث وردت يوم الإثنين 20 أبريل 2025 معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص في مدينة درنة يقوم بجلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقتي التميمي والعزيات.

وباشرت فرق التحريات التحقيق في المعلومات، وبعد تحريات مكثفة تأكدت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 الساعة 17:00 من صحتها، وتم التعرف على المركبة المستخدمة وهي سيارة مرسيدس بلون رصاصي، ونُفذ كمين محكم في ضواحي مدينة درنة، أسفر عن ضبط المركبة وتفتيشها بدقة، حيث عُثر بداخلها على عشرة قوالب (قورز) من مخدر الحشيش بوزن إجمالي بلغ كيلوغراماً واحداً، وتم تحريز المواد المضبوطة فوراً، وأُخذت أقوال سائق المركبة الذي أفاد بأسماء المتورطين في عملية الاتجار داخل المدينة، فيما تواصل فرق التحريات جهودها في الاستدلال مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً على فعالية جهاز البحث الجنائي في مواجهة الجريمة المنظمة، وتعزيزاً للأمن والاستقرار تحت قيادة اللواء أحمد الشامخ.