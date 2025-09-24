البحرية الأمريكية تجري اختبارات صواريخ باليستية قبالة فلوريدا

أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة اختبارات لصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز “ترايدنت-2 دي 5” (Trident II D5)، انطلقت من غواصة قبالة السواحل الشرقية لولاية فلوريدا، مؤكدة أن هذه الاختبارات “مجدولة مسبقا” ولا ترتبط بأي تطورات أو أحداث عالمية راهنة.

وذكرت البحرية في بيان رسمي أن الاختبارات جرت بين 17 و21 سبتمبر، وشملت 4 عمليات إطلاق لصواريخ من الغواصات، بهدف التأكد من “جاهزية وموثوقية” الترسانة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأوضحت أن أحد الإطلاقات الليلية كان مرئيا من بورتوريكو، حيث أضاء السماء في مشهد لافت، مؤكدة أن هذه التجارب جزء من برنامج تدريبي دوري لاختبار القدرات القتالية للغواصات النووية.

وأضاف البيان أن الصواريخ أُطلقت من غواصة متمركزة تحت سطح المياه، وسقطت في منطقة محددة بالمحيط الأطلسي، مع تحذير مسبق للطيارين والبحارة من دخول المنطقة، التزاما بإجراءات السلامة المعتمدة.

وفي تعليق له، قال نائب الأدميرال جوني وولف، مدير برامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأميركية: “يشكل نظام الصواريخ الباليستية الذي تطلقه الغواصات أحد أعمدة الأمن القومي الأميركي منذ ستينيات القرن الماضي، ولا تزال هذه الأنظمة تثبت فعاليتها ومصداقيتها كعنصر ردع استراتيجي”.

الـ”إف بي آي” يعثر على وثائق سرية في مكتب جون بولتون خلال تحقيق بشأن انتهاك قانون التجسس

أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا على وثائق مصنفة “سرية” في مكتب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون بواشنطن، خلال عملية تفتيش أجريت في 22 أغسطس الماضي.

وتشمل هذه الوثائق مواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، واتصالات استراتيجية للحكومة.

وفي اليوم نفسه، نفّذ العملاء عملية تفتيش في منزل بولتون بولاية ماريلاند، حيث تم مصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى، دون العثور على دلائل مباشرة لمواد سرية.

وتشير طلبات الحصول على مذكرات التفتيش إلى أن التحقيق يتركز على 3 جرائم محتملة، بينها انتهاك قانون التجسس عبر جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني.

ويأتي هذا بعد أن واجه بولتون في عهد إدارة ترامب دعوى قضائية بزعم تضمينه معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن القضية أُسقطت في عهد إدارة بايدن عام 2021.

وتشير ملفات حالية إلى احتمال تعرض بريده الإلكتروني لاختراق من جهة أجنبية، من دون تفاصيل إضافية، فيما أصدرت وزارة العدل مستندات محذوفة تتعلق بعمليات التفتيش، مؤكدة ضرورة بقاء بعض التفاصيل سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

المدان بمحاولة اغتيال ترامب يحاول طعن نفسه بعد صدور الحكم

حاول ريان روث، المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، طعن نفسه في الرقبة باستخدام قلم مباشرة بعد صدور حكم الإدانة عليه.

وكانت هيئة المحلفين المؤلفة من خمسة رجال وسبع نساء قد أدانت روث بجميع التهم الموجهة إليه بعد ساعتين من المداولات، وخلال محاولته الانتحار، اندفع أفراد المارشالات وأوقفوه وسحبوه خارج المحكمة، بينما صرخت ابنته سارة روث، مؤكدة براءته ومطالبة والدها بعدم إيذاء نفسه.

وعُرض روث مرة أخرى على القاضي داخل المحكمة وهو مكبل، ولم تظهر آثار دماء على قميصه. وسيتم النطق بالحكم النهائي عليه في الثامن من ديسمبر، حيث يواجه السجن مدى الحياة.

من جهته، هنأ الرئيس دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمدعين العامين، واصفًا روث بأنه “رجل شرير بنيّة شريرة”.

البيت الأبيض يطالب بفصل مسؤول في الأمم المتحدة بعد تعطل سلم كهربائي أثناء وصول ترامب

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى “فصل فوري” لأي شخص قد يكون تسبب بتوقف مفاجئ لسلم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت ليفيت في منشور على منصة إكس أن أي فعل متعمد لإيقاف السلم الكهربائي يجب أن يقابله فصل فوري وفتح تحقيق.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن شخصًا أمام الرئيس فعّل آلية الأمان عن غير قصد، مشيرًا إلى أن السلم أعيد تشغيله لاحقًا.

وأثناء الحادثة، حافظ ترامب وميلانيا على توازنهما واستكملا صعود السلم قبل إلقاء الكلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس لاحقًا إلى الأعطال التقنية في كلمته، واصفًا السلم الكهربائي وشاشة التلقين بـ”السيئين”، كما أعاد التأكيد على الانزعاج من الحادثة في منشور على منصة تروث سوشيال.