البحرية الأمريكية تحظر استخدام «ديب سيك» الصيني

كشفت شبكة CNBC الأمريكية، أن “البحرية الأمريكية أصدرت تعليمات لأفرادها بعدم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة “ديب سيك” الصينية “تحت أي ظرف”.

ووفق الشبكة، “جاء التحذير، تحت عنوان “تنبيه لأفراد الطاقم”، مشيرًا إلى “مخاوف أمنية وأخلاقية محتملة تتعلق بمصدر النموذج واستخدامه”.

وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية صحة الرسالة الإلكترونية، موضحًا أنها “تأتي في سياق سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي لرئيس قسم المعلومات في البحرية”.

وشددت البحرية على أن “استخدام نموذج “ديب سيك” ممنوع تمامًا سواء للأغراض المهنية أو الشخصية، وطلبت من الأفراد الامتناع عن تحميل أو تثبيت النموذج أو استخدامه بأي شكل”.

هذا وأثار تطبيق “ديب سيك” الصيني، ضجة في الأسواق المالية، وقالت الشركة، إن بناء نموذجها اللغوي استغرق شهرين فقط وبتكلفة تقل عن 6 ملايين دولار، رغم القيود الأمريكية على تصدير الرقائق إلى الصين ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات.