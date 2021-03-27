البحرية الأمريكية تُرسل فريقاً إلى قناة السويس لحل مشكلة السفينة العالقة

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم السبت، بأن البحرية الأمريكية ستساعد الحكومة المصرية في عملية استخراج سفينة حاويات عملاقة عالقة حاليا بشكل جانبي في قناة السويس.

وتعهد مسؤولو البحرية الأمريكية، وفق الشبكة الإعلامية، بإرسال فريق من الخبراء، بما في ذلك المهندسون المهرة في عمليات التجريف، لمساعدة المسؤولين المصريين في استخراج السفينة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، في رسالة إلى فوكس نيوز: “نحن نواصل مراقبة وتقييم الوضع، ولكن ليس لدينا ما نقدمه بشأن أي دعم محدد محتمل في هذا الوقت”.

ولفتت “فوكس نيوز” إلى أنه من قبيل المصادفة، تتواجد حاليا حاملة الطائرات الأمريكية “يوإس إس دوايت دي أيزنهاور” في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقدر الخبراء أن يستغرق تحرير السفينة ما يصل إلى أسبوع في أفضل سيناريو، ولكن من المرجح أن تستمر العملية لعدة أسابيع.

وقالت هيئة قناة السويس، أمس الجمعة، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة التي تعطل حركة الملاحة منذ 4 أيام.

وقالت الهيئة في بيان: “تثمن هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين”.

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة قبل يومين، فيما قال تقرير إن سفنا تنقل نفطا بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها المرور عبر القناة.

هذا وأعلن وزير النقل التركي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة على خلفية حادثة جنوح سفينة في قناة السويس.