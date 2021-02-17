البحرية الأمريكية: ضبط شحنات أسلحة قرب سواحل الصومال

القيادة الوسطى للجيش الأميركي، صرحت أمس الثلااء، إن سفينة تابعة للبحرية ضبطت “شحنات غير مشروعة” من الأسلحة ومكونات الأسلحة خلال عملية أمنية في المياه الدولية قرب سواحل الصومال.

وقالت القيادة إن سفينة يو إس إس ونستون تشرشل ضبطت الشحنات على مركبين بدون جنسية خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها القيادة عشرات من البنادق والأسلحة الرشاشة التي تبدو جديدة وغير مستخدمة، معبأة في أكياس بلاستيكية لحمايتها من المياه كما يبدو.

وبحسب الصور فإن الأسلحة المضبوطة هي من موديلات روسية الصنع من سلاح AK 47 كلاشينكوف وأسلحة رشاشة متوسطة العيار.

كما نشرت القيادة صورا للمراكب التي تحمل الأسلحة والتي تبدو من طرازات قديمة وعلى متنها المهربون.

وتتبع المدمرة ونستون تشرشل إلى الأسطول البحري الأميركي الخامس الذي يقوم بتسيير دوريات في المنطقة.

The USS Winston S. Churchill (DDG 81) seized illicit shipments of weapons and weapons components from two stateless dhows during a maritime security operation in international waters off the coast of Somalia, Feb. 11-12. @US5thFleet https://t.co/trwl9mE3Cx pic.twitter.com/vBAesq0ciU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 16, 2021