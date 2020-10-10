البحرية التركية تُدرب جنودًا ليبيين على الغوص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تدريب قيادة القوات البحرية جنودا ليبيين على الغوص، لمدة 6 أسابيع.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت: “نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية (الموقعة بين البلدين)”.

وأضافت: “يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الغوص. سيستغرق التدريب 6 أسابيع في مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وأرفقت الوزارة التغريدة بصور ملتقطة عن التدريبات.

Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek olan dalış eğitimleri veriyor. pic.twitter.com/TCaQrgWNxi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.