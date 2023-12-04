البحرية الصينية تتعقب سفينة حربية أمريكية انتهكت سيادة الصين

تعقبت البحرية الصينية، اليوم الاثنين، سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني ضمن المياه الإقليمية الصينية.

وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية للجيش الصيني، تيان جونلي، أن البحرية الصينية تعقبت السفينة الحربية “يو إس إس غابرييل جيفوردز” الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.

وأكد جونلي أن السفينة الأمريكية دخلت بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصينية في أرخبيل نانشا (سبراتلي)، معتبرا ذلك “انتهاكا للقانون الدولي وللسيادة الصينية، ويهدد أمن البلاد”.

وتتكون جزر نانشا (سبراتلي) من أكثر من 100 جزيرة صغيرة، وتعتبر منطقة متنازع عليها، وتطالب بها (بالإضافة إلى الصين) فيتنام وبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين.

ويدور نزاع بين بكين ومانيلا منذ عقود حول منطقة الشعاب المرجانية والجزر المتناثرة على مساحة واسعة غرب الفلبين وأقصى جنوب الصين. وتقوم دوريات خفر السواحل في الدولتين بانتظام بمناورات هناك.

كما تبادلت القوات المسلحة الأمريكية، حليفة الفلبين، والصين، اتهامات بارتكاب سلوك خطير في المنطقة.

وفي أعقاب الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الدولة وزعيم الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينج منتصف نوفمبر ، كان هناك أمل في حدوث تقارب بين القوتين العظميين.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قد قال يوم الجمعة الماضي، إنه سيجري مباحثات مع المسؤولين في الجيش الأمريكي مرة أخرى بشأن استئناف اتصال توقف لبعض الوقت.