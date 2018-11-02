البحرية الليبية تحتفل بالذكرى الـ56 لتأسيسها

يُصادف الجمعة الثاني من نوفمبر 2018 الذكرى الـ56 لتأسيس القوات البحرية الليبية والتي تأسست في الثاني من نوفمبر 1962.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية في بيان له الجمعة أن القوات البحرية مستمرة في العمل لتحقيق السيادة الليبية على مياهها البحرية رغم قلة الإمكانيات والدعم، بحسب البيان.

يُشار إلى أن منتسبي البحرية الليبية قاموا خلال السنوات الأخيرة بأعمال كثيرة في حماية السواحل الليبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر المتوسط.

تاريخياً، أول سفينة حربية سلمت للبحرية الليبية كانت الكاسحة “زليطن” في العام 1966 وفي الأعوام اللاحقة انضمت الفرقاطة “طبرق” ثم سفينة الصيانة “زلطن” مع ثلاث زوارق من فئية فوسبر وهى “سوسة، سرت وسبها” والتي تمركزت في طرابلس.

وأثناء العام 1969 انضمت الزوارق “غريان، خولان، مراوة وصبراتة” للخدمة متمركزة في بنغازى والزورق “بنينا” متمركزا في طبرق حيث اقتصرت في بدايتها على قدرة محدودة.

تغير الأمر بعد مجيئ العقيد معمر القذافي في 1969، فمنذ ذلك التاريخ بدأت ليبيا في زيادة التسلح بأسلحة من أوروبا والاتحاد السوفييتي.

وتم دمج الجمارك وخفر السواحل في البحرية العام 1970 لتشمل مهمة القوات البحرية جباية الرسوم الجمركية ومكافحة التهريب.