البحرية الليبية تنقذ 116 مهاجرا غير شرعي بصبراتة و199 آخرين شمال الخمس

وأوضح المكتب الإعلامي بالقوات البحرية أن من بين المهاجرين96 رجلا، و16 إمرأة، و4 أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 4 من مصر.

وأضاف المكتب أنه تم إنزالهم بنقطة الإنزال بنقطة حرس السواحل بالزاوية، وتقديم المساعد الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر.

يأتي ذلك في حين قامت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط “الزورق زوارة” الأربعاء بإنقاذ عدد 199 مهاجرا غير شرعي، بينهم 179 رجلا، و16 إمرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين، الأول على بعد 37 ميل والثاني على بعد 60 ميل.

وأوضح المكتب الإعلامي بالقوات البحرية أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بالإضافة إلى مهاجرين من ( مصر – اليمن – السودان – سوريا – الجزائر – السودان وبنغلاديش ) وتم إنقاذهم جميعًا وإنزالهم بنقطة لحرس السواحل بالخمس وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.