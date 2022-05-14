البحرية الليبية تٌنقذ عشرات المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ (180 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.
كما تم إنقاذ عدد (61) مهاجر من عدة جنسيات عربية وأفريقية على متن قاربين أحدهما خشبي والآخر مطاطي.
وتم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة مصفاة الزاوية) وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
#رئاسة_أركان_القوات_البحرية #جهاز_حرس_السواحل_وأمن_المواني إنقاذ مهاجرين #بتاريخ_12/5/2022 في إطار الجهود الأنسانية…تم النشر بواسطة مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في الجمعة، ١٣ مايو ٢٠٢٢
اترك تعليقاً