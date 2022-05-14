البحرية الليبية تٌنقذ عشرات المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ (180 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب خشبي.

كما تم إنقاذ عدد (61) مهاجر من عدة جنسيات عربية وأفريقية على متن قاربين أحدهما خشبي والآخر مطاطي.

وتم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة مصفاة الزاوية) وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.