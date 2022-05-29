البحرية الليبية تُنقذ عشرات المهاجرين

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن زورق الدورية طراز C7 التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ (95 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قارب خشبي.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.