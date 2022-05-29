البحرية الليبية تُنقذ عشرات المهاجرين

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن زورق الدورية طراز C7 التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ (95 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة) كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قارب خشبي.
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
#رئاسة_أركان_القوات_البحرية #جهاز_حرس_السواحل_وأمن_المواني إنقاذ مهاجرين بتاريخ 28/5/2022 في إطار الجهود الأنسانية…تم النشر بواسطة مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٢٢
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