البحرية الليبية تُنقذ عشرات المهاجرين

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن قارب الدورية (الزاوية) التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ (114 مهاجر من عدة جنسيات مختلفة)، في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قاربين أحداهما فايبر والآخر خشبي.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن مكان الإنقاذ شمال صبراتة، وتم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمهاجرين.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم تسليم المهاجرين إلي الجهات المختصة.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.