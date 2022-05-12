البحرية الليبية تُنقذ عشرات المهاجرين شمال صبراتة

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الخميس، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، شمال مدينة صبراتة غربي العاصمة طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن زورق الدورية طراز C7 التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ 73 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية شمال مدينة صبراتة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.

وفي عملية أخرى تم إنقاذ 73 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية حيث تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.