البحرية الليبية تُنقذ عشرات المهاجرين شمال صبراتة

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الخميس، عن إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، شمال مدينة صبراتة غربي العاصمة طرابلس.
وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأن زورق الدورية طراز C7 التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من إنقاذ 73 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية شمال مدينة صبراتة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.
وفي عملية أخرى تم إنقاذ 73 مهاجر من عدة جنسيات أفريقية حيث تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
#رئاسة_أركان_القوات_البحرية #جهاز_حرس_السواحل_وأمن_المواني إنقاذ مهاجرين بتاريخ 9/5/2022 في إطار الجهود الأنسانية…تم النشر بواسطة مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢
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