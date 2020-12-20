البحرية الليبية تُنقذ 126 مهاجراً شمال شرق طرابلس

أنقدت القوات البحرية الليبية 126 مهاجراً غير شرعي من الغرق شمال شرق طرابلس.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، أمس السبت، أن الزورق “الكفاح” التابع للقوات البحرية قام يوم الجمعة بعملية إنقاذ ناجحة لـ126مهاجرا غير شرعي من الغرق في البحر في منطقة البحث والإنقاذ.

وجاء ذلك بعد أن تلقت القوات البحرية إشارة استغاثه لمركز البحث والإنقاذ الليبي بوجود قارب مطاطي لونه أسود شمال شرق طرابلس يحتاج إلى عملية إغاثة وإنقاد.

وقامت عناصر القوات البحرية وبنجاح بإنزال المهاجرين في نقطة ميناء طرابلس وتم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وتم تسليمهم إلى شرطة الهجرة.