البحرية الليبية تُنقذ 13 ألف مهاجر منذ مطلع العام الجاري

أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأن حرس السواحل الليبي أنقذ 13 ألف مهاجر غير نظامي ولاجئ منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المفوضية في تقريرها الدوري عن الوضع في ليبيا، أن عدد الذين أُعيدوا إلى الموانئ الليبية زاد بشكل كبير، مشيرة إلى إنزال أكثر من 1000 شخص في طرابلس والزاوية في 12 يونيو الجاري.

ونوهت المفوضية إلى أنها وزعت مواد إغاثية أساسية على 67 عائلة نازحة في أبوقرين والوشكة، وقدمت مساعدة نقدية إلى 349 أسرة من اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية.

وأشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن مكتب السراج استقبل وعالج 578 فردًا من بينهم 66 لاجئا وطالب لجوء، من السودان وسوريا وإريتريا والصومال وإثيوبيا وفلسطين وجنوب السودان.