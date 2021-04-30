البحرية الليبية تُنقذ 132 مهاجراً شمال الخمس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل الليبي وأمن الموانئ اليوم الخميس، من إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

ويـأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبحرية الليبية.

وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق “أوباري” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان شمال الخمس.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.