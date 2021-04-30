البحرية الليبية تُنقذ 132 مهاجراً شمال الخمس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل الليبي وأمن الموانئ اليوم الخميس، من إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
ويـأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبحرية الليبية.
وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق “أوباري” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان شمال الخمس.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
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