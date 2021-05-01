البحرية الليبية تُنقذ 172 مهاجراً شمال الزاوية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل الليبي وأمن الموانئ، من إنقاذ 172 مهاجراً من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال مدينة الزاوية غرب العاصمة.

وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق “فزان” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى مركز إيواء عين زارة.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبحرية الليبية.