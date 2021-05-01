البحرية الليبية تُنقذ 172 مهاجراً شمال الزاوية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل الليبي وأمن الموانئ، من إنقاذ 172 مهاجراً من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال مدينة الزاوية غرب العاصمة.
وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق “فزان” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى مركز إيواء عين زارة.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبحرية الليبية.
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