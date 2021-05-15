البحرية الليبية تُنقذ 195 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى أوروبا

تمكنت القوات البحرية الليبية، أمس الجمعة، من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 195 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليتين منفصلين.

وأفاد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، بأن زورق الدورية “أوباري” التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 114 مهاجراً ينتمون لجنسيات إفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي وذلك فور تلقيه نداء استغاثة بهذا الشأن.

كما تمكن الزورق “فزان” في عملية منفصلة من إنقاذ 81 مهاجر أثناء شروعهم في نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وتم إزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية قبل نقلهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.