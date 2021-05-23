البحرية الليبية تُنقذ 261 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى أوروبا

أعلنت البحرية الليبية أمس السبت، عن إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.



وأفاد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأنه في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية صباح يوم السبت، من إنقاذ 261 مهاجراً من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 زوارق مطاطية.

وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية… تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ في السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١