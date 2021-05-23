البحرية الليبية تُنقذ 261 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى أوروبا

أعلنت البحرية الليبية أمس السبت، عن إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
وأفاد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأنه في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية صباح يوم السبت، من إنقاذ 261 مهاجراً من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 زوارق مطاطية.
وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية…تم النشر بواسطة الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١
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