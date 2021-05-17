البحرية الليبية تُنقذ 371 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى أوروبا

تمكنت القوات البحرية الليبية، أمس الأحد، من إنقاذ 371 مهاجر غير شرعي، من عرض البحر، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وأفاد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأنه في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 371 مهاجر من الجنسيات الإفريقية وعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 6 زوارق مطاطية.

وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية،وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

تعاون المنظمة الدولية للهجرة IOM في عملية أسعاف وتقديم المساعدات للمهاجرين . تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ في الاثنين، ١٧ مايو ٢٠٢١